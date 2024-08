Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Indicado à presidência do Banco Central (BC) a partir de 2025, Gabriel Galípolo depende da aprovação do Senado para ser oficializado. O governo articula para que sua sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) ocorra na terça-feira, 3. Além de Galípolo, três novos diretores do BC serão indicados, em outubro, para a futura gestão.