Os principais setores impulsionados pela Páscoa, segundo o Itaú

As celebrações que ocorreram no feriado de Páscoa deste ano chegaram acompanhadas de um relevante aumento de consumo que impulsionou as vendas de estabelecimentos comerciais voltados para alimentação e bebidas, de acordo com dados apurados pela Rede, empresa de meios de pagamento do Itaú Unibanco. O levantamento levou em consideração as transações realizadas entre os dias 7 e 9 de abril de 2023, na comparação com o período do mesmo feriado no ano anterior — que ocorreu entre 15 e 17 de abril.

Entre os setores que se destacaram no crescimento no faturamento das vendas este ano estão restaurantes de fast-food, com aumento de 127%; lojas de cervejas, vinhos e outras bebidas alcoólicas, com avanço de 31,3%; e fabricação e distribuição de alimentos, que aumentaram em 25,4%. As compras de Páscoa deste ano também superaram as do ano passado em faturamento nos segmentos de hipermercados (20,4%) e supermercados (18,8%). No período examinado, o faturamento total no varejo teve um acréscimo de 10%. Já o número de transações teve ampliação de 14%.

Siga o Radar Econômico no Twitter