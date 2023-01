Os pontos que Haddad ganha com o mercado em Davos

VEJA Mercado em vídeo | 17 de janeiro.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ganhou pontos importantes com o mercado financeiro durante participação no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. O ministro afirmou que deve apresentar a nova âncora fiscal do país até o próximo mês de abril, e que vai contar com o suporte do FMI para formular um instrumento crível de ser cumprido. Os detalhes do discurso de Haddad que provoca um dia de alta na bolsa e de desvalorização do dólar e as atualizações do caso Americanas são os assuntos do VEJA Mercado desta terça-feira, 17.

