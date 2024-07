Os números expressivos da ‘Nova Itapemirim’ após arrendamento

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Em documento enviado à 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, a EXM Partners, administradora judicial do Grupo Itapemirim, detalhou as operações da “Nova Itapemirim” desde o início do arrendamento pela Transportadora Turística Suzano Ltda., em março de 2023.

Entre os principais destaques, a receita bruta da empresa cresceu de R$ 1.126.271, em março de 2023, para R$ 16.427.564, em maio deste ano. No total, foram alcançados R$ 154.274.133,11, com uma média mensal superior a R$ 16 milhões nos últimos seis meses.

O número de funcionários também apresentou crescimento expressivo, passando de 69 motoristas em março de 2023 para 415 em junho, totalizando 629 funcionários nos diversos departamentos. A frota de ônibus aumentou de 48 veículos para 152 no mesmo período, com 70 novos ônibus adquiridos em 2024.

Atualmente, a “Nova Itapemirim” atende 17 estados e 215 municípios, operando 61 linhas rodoviárias, sendo 17 da Viação Itapemirim e 44 da Viação Kaissara. De março de 2023 a maio de 2024, foram transportados 841.347 passageiros, incluindo 59.758 com gratuidade integral.

O faturamento com o arrendamento entre agosto de 2022 e maio de 2024 totalizou R$ 4.488.465,56.