Os números da parceria do Fortaleza com fornecedora de uniformes

Com apenas um ano e meio de parceria, Fortaleza e a Volt Sport, fornecedora de material esportivo do clube, ultrapassaram a marca de 150 mil camisas vendidas e 40 milhões de reais de faturamento. O número engloba apenas os itens de jogo, sem contar a comercialização de itens casuais e linhas comemorativas. De acordo com os números divulgados, desde a chegada da Volt, o Tricolor do Pici aumentou em 30% o faturamento com as peças oficiais. “Os números mostram que a parceria não é apenas positiva para o Fortaleza, mas é muito importante para o crescimento da marca da Volt.”, comenta Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt. “Usar a camisa do Fortaleza é uma demonstração de apoio, de amor, de satisfação, de respeito, de orgulho pelo clube, e o que a gente percebe também é que vestir essa camisa representa uma identidade”, diz o CEO do Fortaleza EC SAF, Marcelo Paz.

