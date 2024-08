Os frutos do plano de expansão da Vitamedic

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A farmacêutica brasileira Vitamedic, que anunciou 580 milhões de reais em investimentos, começou a colher os frutos da expansão. A fabricante somou 300 milhões em vendas de medicamentos nos últimos 12 meses até junho de 2024. O montante corresponde a um crescimento de 17,8% em relação ao mesmo período anterior.

O aporte do Grupo José Alves, holding que administra a farmacêutica, já assegurou a ampliação da capacidade fabril em 81% – de 6,9 milhões para 12,5 milhões de unidades por mês. A produção está concentrada no complexo localizado no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), em Goiás.