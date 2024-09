Os dois mercados da América Latina no radar da Intelbras

A Intelbras quer expandir seus negócios internacionais e estaria de olho nos mercados do México e de países da América Central. A brasileira contratou uma consultoria para averiguar quais produtos do seu catálogo poderiam ser exportados com menos burocracia, tendo em vista as normas dos países para o comércio de eletrônicos, e estimar custos, segundo fontes. A Intelbras, contudo, nega a intenção de expandir negócios nessas regiões da América Latina, e diz que seu foco internacional segue voltado a dois mercados vizinhos do Brasil, Colômbia e Uruguai.