Os dez anos desde o IPO do Facebook. A rede vai existir daqui dez anos?

Há dez anos o Facebook fazia seu IPO e estreava na Nasdaq valendo 100 bilhões de dólares, registrando o maior lançamento entre empresas de tecnologia. No dia 10 de setembro do ano passado, o Facebook atingiu seu auge com a ação cotada a 378 dólares e a empresa valendo mais do que 1 trilhão de dólares. Nestes últimos meses, a coisa desandou. A empresa mudou de nome para Meta, perdeu usuários pela primeira vez e os papeis despencaram quase 50%. Os investidores estão se questionando se o Facebook existirá daqui dez anos e a aposta no metaverso vai vingar. Caixa para investir no novo negócio, a empresa tem. São 30 bilhões de dólares, um colchão de liquidez invejável. E quem apostou no Facebook lá no distante 2012 não pode reclamar já que neste tempo as ações valorizaram 430%. O que não mudou mesmo no Facebook foi o seu CEO. Mark Zuckerberg segue no posto.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.