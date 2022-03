Os clientes dos grandes bancos ainda vão às agências?

Uma pesquisa realizada pela consultoria alemã Mambu na América Latina revelou que 30% dos clientes de bancos tradicionais ainda preferem ir às agências para realizar operações bancárias. A preferência pelos aplicativos é de 68% entre esses clientes. “Em uma década, vimos uma mudança completa no comportamento do consumidor. A ida à agência se torna cada vez menos necessária, embora ainda associada a um maior sentimento de segurança”, diz Sergio Costantini, diretor-geral da Mambu no Brasil. O número vai ao encontro a um levantamento publicado pelo Banco Central em janeiro. Desde o início da pandemia, cerca de 2.400 agências bancárias foram fechadas no Brasil — 11% do total. Ainda sobrevivem 18.302 agências físicas, mas a preferência pelos aplicativos tem sido cada vez maior.

