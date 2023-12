Os carros prestes a sair de linha mais vendidos na OLX

Prestes a sair de linha a partir do ano que vem para dar lugar a uma versão reformulada, o Renault Sandero lidera as vendas no país dentre os modelos que serão descontinuados, com preço médio de 36,3 mil reais em novembro. A conclusão é de um estudo da OLX, plataforma de compra e venda online de veículos, que avaliou cinco carros que deixarão de ser fabricados no ano que vem.

Enquanto o modelo da Renault lidera o ranking em comercializações com 35% de participação entre os avaliados, o Volkswagen Polo ocupa o segundo lugar, com 27% de participação e custo mediano de 61 mil reais. O modelo Renault Logan vem em terceiro lugar, com 17% e sai por, em média, 36 mil reais. O Ford Ranger lidera em economia na aquisição, com preço médio 78% mais barato em relação à tabela Fipe.

O modelo custa cerca de 108 mil reais por meio da OLX, o maior valor médio em novembro dentre os carros avaliados pelo estudo. Já Logan registrou o menor, com 35,7 mil reais, em média. O levantamento foi feito com base em dados internos da plataforma.