Os bastidores da presença do rapper Jay-Z na final da Champions League

A final da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Borussia Dortmund, no estádio Wembley, em Londres, reservou a presença ilustre do rapper Jay-Z. O artista de hip-hop que possui patrimônio líquido de 2,5 bilhões de dólares, de acordo com a Forbes, é dono da Roc Nation, que tem entre os seus representados Vini Jr, autor do segundo gol do clube merengue na decisão, e Endrick, que vestirá a camisa do time espanhol em julho.

Em julho de 2023, a Agência TFM, responsável pelo agenciamento desses atletas, anunciou o grupo Roc Nation LLC como seu acionista majoritário e controlador, ação que deu origem à Roc Nation Sports Brazil. Desde então, a agência de futebol assumiu a operação no Brasil. “A sua presença foi mais que simbólica, pois reforçou o compromisso que firmamos juntos de posicionar os nossos atletas como ícones culturais, muito além do futebol”, diz Frederico Pena, fundador e CEO da Roc Nation Sports Brazil.

Após o título do Real Madrid, Vini Jr saiu em uma foto ao lado do rapper. Na selfie, os empresários Frederico Pena e Lucas Mineiro, que descobriu Vini quando ele tinha 13 anos, também estão presentes. No mesmo dia, Jay-Z foi fotografado ao lado de Cíntia Ramos e Douglas Ramos, pais do atacante Endrick no camarote do estádio Wembley onde assistiram juntos à partida. “Vini desde muito novo se interessava pelos esportes nos Estados Unidos, principalmente por basquete, e pela moda e música que estava sempre presente na vida desses atletas. Tenho certeza de que contar com a torcida de Jay-Z no estádio fez a conquista ficar ainda mais marcante”, completou o agente Lucas Mineiro.