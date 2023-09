Os bancos que já projetam crescimento do Brasil acima de 3%

Os economistas de ao menos três grandes bancos já revisaram suas projeções de crescimento do PIB do Brasil para 2023 e alguns já apontam para uma expansão de 3%. O movimento acontece depois de o IBGE reportar que o PIB cresceu 0,9% no segundo trimestre — a expectativa média do mercado era de 0,3%. O J.P Morgan e o Bank of America agora esperam um crescimento de 3% ao final do ano. Já o Goldman Sachs é mais otimista e projeta uma expansão de 3,25% da economia brasileira. O último Boletim Focus publicado pelo Banco Central indica que a expectativa média dos mais de 150 bancos e corretoras consultados é de um crescimento de 2,56%, número já maior em relação aos 2,31% da semana passada.

