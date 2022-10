Os acenos que o mercado espera de Lula no segundo turno

Importantes membros da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) procuraram atores do mercado financeiro para consolidar apoio ainda no primeiro turno. Receosos com a falta de diretrizes claras, esses importantes atores da Faria Lima e do Leblon recusaram embarcar na campanha petista já no primeiro turno. Agora, definido o cenário para o segundo turno, entes do capital financeiro esperam uma sinalização mais clara de Lula em torno de seu programa econômico. “A votação mostrou que não se ganha no discurso. Lula terá de fazer movimentos claros em torno de quem será seu ministro e da agenda econômica”, diz um importante personagem da Faria Lima. “Lula precisa fazer um movimento ao centro e tirar os aliados que subiram no palanque ontem para colocar outras caras. Mostrar se o ex-ministro Henrique Meirelles vai ter cargo, se os centristas que aderiram à campanha vão ter importância”, diz.

