“Operação do 5G no Brasil é melhor do que a esperada”, diz CEO da Ericsson

VEJA S/A | episódio 12.

A operação do 5G, padrão de tecnologia de quinta geração para redes móveis e de banda larga, está para completar um ano e meio no Brasil. Pouco mais de 3 mil municípios já possuem cobertura para a tecnologia. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o número atinge cerca de 172 milhões de brasileiros, ou 81% da população. Rodrigo Dienstmann, presidente da Ericsson, do setor de produção de softwares e hardwares, afirma em entrevista ao VEJA S/A que a operação tem sido melhor do que a esperada no país. O empresário diz que o modelo de leilões para expansão do 5G no Brasil transformou o país em uma das maiores referências para o assunto no mundo.

