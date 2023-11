ONU tem novo representante para discutir sustentabilidade nas cidades

Fundador da plataforma Walking Together, Fabio Ennor Fernandes foi anunciado nesta sexta-feira, 24, como novo porta-voz do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11, do Pacto Global da Organização das Nações Unidas, a ONU, no Brasil. O chamado ODS 11 trata sobre Cidades e Comunidades Sustentáveis. A partir da nomeação, o empresário brasileiro assume a missão da agenda do Pacto Global. O ODS 11 busca tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis até 2030.

Para integrar o programa, os CEOs e líderes empresariais são avaliados a partir do seu engajamento e alinhamento com as iniciativas no país, além de passarem uma análise reputacional de suas empresas e como executivos. Há mais de 12 anos, a Walking Together atua diretamente com municípios de pequeno porte promovendo um movimento que contribui para o desenvolvimento sustentável dessas localidades. Várias iniciativas integram a plataforma, que realiza um trabalho de aproximação entre projetos, empreendedores e marcas.