Ometto doa meio milhão para petista e quatro ex-ministros de Bolsonaro

Um dos maiores empresários do país, Rubens Ometto, empregou 2,1 milhões de reais de sua fortuna, estimada em 46 bilhões de reais, em doações eleitorais. O montante faz de Ometto o terceiro maior doador privado desta campanha eleitoral até o momento. Mais do que os números, chama a atenção os destinos dos investimentos. Dentre os vinte candidatos que receberam doações, quatro são ex-ministros de Jair Bolsonaro. Tarcísio de Freitas, do Republicanos; Teresa Cristina, do PP; Onyx Lorenzoni, do PL; e Ricardo Salles, também do PL, angariaram 450 mil reais do empresário.

Candidatos de dez partidos figuram na lista de beneficiados. Nove dos partidos apresentam um alto alinhamento com o governo de Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Ao contrário dos demais, o décimo é o Partido dos Trabalhadores, o PT, maior agremiação de esquerda da América Latina. Carlos Zarattini (PT-SP), candidato à reeleição para a Câmara dos Deputados, recebeu 100 mil reais de Ometto.

