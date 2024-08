Olimpíadas impulsionam contratação de seguro viagem, aponta SulAmérica

Os Jogos Olímpicos de 2024, realizados em Paris, contribuíram para um aquecer o mercado de seguro viagem, segundo levantamento da seguradora SulAmérica. A empresa registrou crescimento de 20% na comercialização desse tipo de produto para brasileiros com destino à França no primeiro semestre, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Considerando todo o continente europeu, a alta na foi ainda maior, de 26%. “Por conta da facilidade de deslocamento, em especial trens de alta velocidade com preços acessíveis, muitos turistas que vão para a Europa acabam indo para mais de um país. Isso explica o número da Europa ser maior do que somente a França”, diz Victor Bernardes, diretor de vida e previdência da SulAmérica.