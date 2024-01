Obras de Rubem Valentim viram ativo de investimento em plataforma

O grupo econômico Hurst Capital adquiriu duas obras de arte do artista Rubem Valentim e as transformou em ativo de investimento para pessoas físicas. Em outras palavras, os investidores poderão comprar um percentual das obras e garantir um eventual lucro em venda futura. As operações ocorrem por meio da venda de tokens, em que o investidor se torna um coproprietário do acervo. O investimento busca uma rentabilidade anual entre 15% e 30% em um prazo de 12 a 36 meses, tendo como principal referência o cenário-base de 20% ao ano — valorização que a companhia estima que as obras tiveram nos últimos 20 anos. O percentual de lucro não é fixo e depende, obviamente, do valor da eventual venda no prazo estipulado pela companhia.

