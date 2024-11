O volume milionário de exportações de dispositivos médicos para a África

Fabricantes brasileiras de dispositivos médicos fecharam 20 mil dólares em negócios na Africa Health 2024, a maior feira do setor na região, que aconteceu na cidade do Cabo, na África do Sul. A expectativa é de gerar 2 milhões de dólares em exportações nos próximos doze meses. As empresas participantes são associadas ao Brazilian Health Devices (BHD), projeto setorial da Associação Brasileira da Indústria de Dispositivos Médicos em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil).

