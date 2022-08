O vilão que fez a bolsa frear sequência de quatro semanas seguidas no azul

VEJA Mercado | Fechamento da semana | 15/08 a 19/08.

O otimismo no mercado financeiro em torno da queda da inflação no Brasil e nos Estados Unidos deu lugar a um temor de que, no fim da contas, esse movimento não interfira no ritmo de alta de juros pelo Federal Reserve (Fed), o Banco Central americano, e que, tampouco ,evite uma recessão nas economias. O presidente do Fed de St. Louis, James Bullard, voltou a defender uma nova alta de 0,75 ponto percentual nos juros na próxima reunião de setembro, enquanto o mercado esperava um aumento de 0,5 ponto percentual. Outros integrantes da autoridade monetária, como Esther George, do Kansas, e Neel Kashkari, de Minneapolis, apontam que o problema da inflação não foi plenamente resolvido e que os esforços para baixar os preços ainda podem provocar uma recessão.

O resultado disso tudo foi uma queda de 1,13% do índice Ibovespa no acumulado da última semana, o que interrompeu a sequência de quatro semanas seguidas no azul. O petróleo tipo brent recuou 1,4% no período, já que uma eventual contração nas economias reduziria a demanda por commodities. Os papéis da Petrobras, apesar de terem desabado 5% na última sexta-feira, acumularam ganhos de 2,4% na semana, impulsionados pelos fortes dividendos que foram distribuídos aos seus acionistas.

