O vencedor do debate e o efeito do embate entre Lula e Kelmon para mercado

O último debate entre os candidatos à Presidência antes do primeiro turno foi marcado por intensos ataques e inúmeros pedidos de direito de resposta entre os candidatos. O clima hostil se deu desde a primeira pergunta e se manteve até a madrugada. Não fosse a polarização entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL), alguns membros do mercado avaliam que a senadora Simone Tebet (MDB) poderia ter abocanhado alguns bons votos. A candidata, mais uma vez, foi vista como a que se saiu melhor no debate. “Se pudéssemos elencar um vencedor, seria a candidata Simone Tebet. Não se envolveu em entreveros, não cedeu a provocações, bateu firme nos adversários, não serviu de escada e defendeu propostas. Caso a dicotomia entre Lula e Bolsonaro não estivesse tão presente, poderíamos apostar em um forte avanço da intenção de voto da emedebista”, avalia Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa Investimentos.

Por outro lado, a avaliação é de que o embate entre Lula e o candidato Padre Kelmon (PTB) pode provocar alguns cortes pouco agradáveis para o petista. O ex-presidente chamou o candidato de impostor e fariseu, e pediu para o padre “fechar a boca”, e até mesmo depois do debate seguiu defendendo uma mudança na lei eleitoral para diminuir o número de participantes no debate. Para o mercado, o deslize de Lula pode custar alguma indisposição. “É difícil avaliar se o destempero de Lula frente ao Padre irá produzir uma desidratação relevante para o petista, mas avalio que não”, analisa Sanchez. “Quem viu o debate já estava com certa indisposição com a atitude do padre que não respeitou as regras estabelecidas. Contudo, será exatamente do embate entre Lula e Kelmon que serão produzidos os mais importantes cortes contra o petista”, finaliza.

