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Economia

A engenharia da OPA da Braskem

Por que a troca de controle da petroquímica não deve queimar caixa

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jun 2026, 17h00 | Atualizado em 30 jun 2026, 13h59
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(Braskem/Divulgação)
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Aos olhos de investidores e credores que acompanham de perto o sufoco financeiro da Braskem, o fato relevante divulgado pela petroquímica acendeu um sinal de alerta: como uma companhia pressionada por vencimentos de curto prazo poderia desembolsar bilhões de reais em uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) para minoritários?

O bastidor da operação, porém, aponta para uma direção oposta. O pedido de registro enviado à CVM e à B3 pelo FIP Shine, veículo ligado à IG4, mostra uma engenharia financeira desenhada para cumprir a exigência legal sem consumir a liquidez da Braskem. Na prática, a OPA foi estruturada para não queimar caixa da petroquímica.

A explicação está no passo a passo da operação. Ao assumir o controle da Braskem, o FIP Shine passa a ser obrigado, pelo artigo 254-A da Lei das S.A., a estender aos acionistas minoritários uma oferta pelas ações remanescentes. A lógica é conhecida no mercado: em uma troca de controle, os minoritários têm direito a receber tratamento equivalente ao concedido ao antigo controlador.

O ponto central, no entanto, está na moeda da operação. Diferentemente do temor inicial de parte do mercado, a oferta não prevê pagamento em dinheiro pela Braskem. A contrapartida aos minoritários será feita por meio de debêntures da NSP Investimentos, vinculadas à estrutura da antiga controladora, a Novonor, que está em recuperação judicial.

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Em outras palavras, os minoritários não receberão caixa da Braskem. Receberão títulos de dívida ligados à Novonor. Esse desenho reduz de forma relevante o risco de pressão sobre a liquidez da petroquímica em um momento em que a prioridade da companhia é renegociar obrigações financeiras e evitar uma deterioração adicional de sua situação de curto prazo.

A engenharia também tem um efeito prático: tende a desestimular uma adesão em massa à OPA. Como os papéis oferecidos não têm a mesma atratividade de dinheiro vivo e carregam o risco de uma empresa em reestruturação, a oferta cumpre a formalidade legal, mas não cria um incentivo econômico claro para que todos os acionistas vendam suas posições.

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Há ainda uma preocupação com a blindagem jurídica internacional da operação. O edital deixa claro que a OPA não será registrada nos Estados Unidos e não será destinada a investidores residentes ou domiciliados no mercado americano. A restrição busca evitar questionamentos fora do Brasil e reduzir o risco de contaminação da operação junto a investidores globais.

O recado aos credores é direto: a troca de controle pode até acionar a obrigação de OPA, mas a estrutura escolhida procura preservar o caixa da Braskem. Ao deslocar a contrapartida para debêntures ligadas à Novonor, os novos controladores mantêm a liquidez da petroquímica protegida para a agenda mais urgente: a renegociação das dívidas de curto prazo e a costura de uma solução para estabilizar a companhia.

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