O tamanho do buraco do setor de TI, de acordo com Manhattan Associates

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

97% dos profissionais de cadeia de suprimentos anseiam por modernização na TI, segundo pesquisa da Manhattan Associates, empresa líder global em tecnologia para comércio. No Brasil, 52% dos entrevistados declaram que há espaço para melhorias. 84% relataram enfrentar dificuldades com a retenção de colaboradores, enquanto 73% disseram que o volume de mercadorias que passam pelos armazéns aumentou nos últimos 12 meses, exacerbando os problemas que já estavam enfrentando. Este volume é de 66% especificamente no Brasil.