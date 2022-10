O surpreendente destino das parcelas do Auxílio Brasil na economia

Pouco mais de dois meses depois do aumento nas parcelas do Auxílio Brasil para 600 reais, os efeitos dessa medida na economia têm provocado surpresa em alguns analistas do mercado financeiro. Para o Credit Suisse, pode existir uma relação entre o benefício de 600 reais e o aumento na venda de eletrônicos em shoppings. No último mês de agosto, as vendas gerais em shoppings subiram 7% na comparação anual, enquanto o segmento de eletrônicos registrou um robusto avanço de 29%. “Os eletrônicos apresentaram o maior crescimento, de 29% ao ano, após meses de resultados fracos, potencialmente suportado pelo incremento no Auxilio Brasil que começou a ser pago durante o mês”, escrevem os analistas em relatório. Por outro lado, o Radar Econômico informou que o efeito do aumento nas parcelas não foi o desejado no segmento de supermercados.

