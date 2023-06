O salto no crescimento econômico do Brasil, na visão do banco Citi

O banco americano Citi deu um salto em suas perspectivas econômicas para o Brasil depois da divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre de 2023. Os economistas do banco rasgaram a então projeção de crescimento anual de 1% e agora apostam que o país deve crescer 2,3% em relação ao ano de 2022. A melhora ocorre depois do resultado surpreendente apresentado na última quinta-feira, 1°, em que o agronegócio teve o seu melhor desempenho em 26 anos. Os economistas do Citi ainda avaliam que os dados divulgados sugerem uma resiliente demanda doméstica e um mercado de trabalho aquecido.

