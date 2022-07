O resultado decepcionante do PIB depois de três meses, segundo a FGV Fundação aponta retração de 0,8% em maio depois de trimestre de crescimento Por Victor Irajá 18 jul 2022, 12h29

Publicado nesta segunda-feira, 18, o Monitor do PIB da Fundação Getulio Vargas traz uma notícia nociva para a economia brasileira. O índice da instituição aponta retração de 0,8% na atividade econômica em maio na comparação com abril depois de três meses em crescimento contínuo. Na comparação com o ano passado a economia cresceu 4,4% em maio e 3,7% no trimestre que acaba em maio. “Após três meses consecutivos de crescimento, a economia retraiu 0,8% em maio. A indústria, que havia crescido nos meses anteriores, após um início de ano ruim, voltou a apresentar queda. Outro importante destaque negativo foi o consumo das famílias. Na atual conjuntura, a inflação e juros em patamares elevados reduzem o poder de compra das famílias. Isso se reflete no consumo de produtos menos essenciais, como é o caso de semiduráveis e de duráveis, que perderam força e retraíram em maio”, afirma Juliana Trece, coordenadora da pesquisa.