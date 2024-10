O recorde do Banco do Povo Paulista em setembro

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O Banco do Povo Paulista (BPP), programa de microcrédito produtivo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, registrou, em setembro, o melhor mês de 2024, com um desembolso de 24,3 milhões de reais para micro e pequenos empreendedores, em 1 537 operações. O desempenho é também o segundo melhor desde 2023.

Na comparação com setembro de 2023, quando foram desembolsados 19,5 milhões de reais, em 1 224 operações, houve um crescimento de 21,45%. De janeiro a setembro de 2024, o Banco do Povo desembolsou 152,5 milhões de reais, em 9 768 operações.