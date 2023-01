O recado do mercado ao PagSeguro depois de demissões

O banco Credit Suisse cortou para neutra a recomendação de compra das ações do PagSeguro, listadas na bolsa de Nova York. As estimativas mais baixas se dão em função de uma projeção de crescimento menor da instituição bancária PagBank e a maiores despesas financeiras no curto prazo pela tendência de estabilidade da Selic em 2023. Além disso, a leitura dos analistas do banco é que o volume de pagamento nas máquininhas de cartão deve ser menor este ano. “A indústria relatou uma desaceleração no volume nos últimos trimestres. Tal desaceleração parece ser decorrente de menor crescimento econômico, maior inflação, mercado de crédito restrito e adoção crescente do Pix. Não esperamos mudanças nessas dinâmicas para breve”, escrevem os analistas do Credit Suisse em relatório enviado a clientes. O PagSeguro demitiu cerca de 500 pessoas de diversas áreas recentemente – o equivalente a 7% do quadro de funcionários. Uma onda de demissões tem sido observada nas empresas de tecnologia desde meados de 2022.

