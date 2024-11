A expectativa do Porto do Açu com a nova administração na OSX de Eike

Credores da OSX Brasi querem uma nova administração ‘profissional e séria’ na companhia de Eike Batista. A Justiça marcou para o dia 17 de dezembro uma nova Assembleia dos Credores para escolha de novos diretores. Serão trocados entre seis a oito profissionais — a OSX possui cerca de 15 funcionários. Os nomes, indicados pelos credores, ainda não foram escolhidos. Apesar do número pequeno de colaboradores, a folha de pagamento da OSX é de cerca de 4 milhões de reais.

Os pagamentos dos alugueis no Porto do Açu, no Rio de Janeiro, também terão que ser depositados em contas judiciais. Mensalmente, a OSX deve pagar cerca de 6 milhões de reais pela área de 3,2 milhões de m², o que ela fez pouquíssimas vezes desde 2015 — a dívida total se aproxima de 500 milhões de reais. A OSX está em sua segunda recuperação judicial, com dívidas de cerca de 8 bilhões de reais.

A OSX Brasil vai recorrer de decisão judicial desfavorável.