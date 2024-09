O que pensa o acionista Rubens Ometto sobre o novo CEO da Vale

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Ao contrário de rumores que têm circulado, o empresário Rubens Ometto não está em busca de comprador para a fatia de 4%, avaliada em 10 bilhões de reais, que sua empresa, a Cosan, tem do capital da Vale. Em abril deste ano, a Cosan vendeu um lote de ações da mineradora para fazer caixa. Ometto estaria especialmente satisfeito com a solução encontrada para a gestão da Vale: Gustavo Pimenta, vice-presidente financeiro, vai substituir o atual presidente, Eduardo Bartolomeo. A nomeação de Pimenta pelo conselho de administração afastou incertezas e refutou tentativas de ingerência do governo Lula.