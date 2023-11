O que pensa Gustavo Franco sobre a nova economia de dados pessoais

Para o ex-presidente do Banco Central Gustavo Franco, o uso econômico de dados pessoais precisa ser supervisionado para além das fronteiras de países. O economista defende o firmamento de um acordo entre governos de diferentes nações para avançar nesse sentido, fazendo uma analogia com o que já ocorre no sistema bancário mundial. Franco lembra que, com o fim do padrão dólar-ouro, nos anos 1970, foi criado o Comitê da Basileia, uma organização supranacional para fortalecer as finanças globais e a integração entre bancos centrais, e que se reúne anualmente.

O economista também considera importante que os cidadãos, enquanto agentes econômicos, possam negociar a propriedade de seus dados pessoais através de corretores especializados, como ocorre com outros ativos no mercado. “Bancos às vezes pagam por depósitos, às vezes não. Já em relação aos dados, ou eles são compartilhados de graça ou em troca por serviços. Então por que não pagar pelos dados importantes?”, disse durante o evento DrumWave Day, da empresa homônima, em Palo Alto, na Califórnia, na última sexta-feira, 3.



