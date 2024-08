O que o Carrefour faz para abater dívida de R$ 15 bi e eliminar o racismo

O Grupo Carrefour Brasil viu sua dívida salta cerca de 2 bilhões de reais em um ano e alcançar a marca de 15 bilhões de reais no segundo trimestre de 2024. Apesar do elevado nível de endividamento, o CEO da companhia descarta um follow-on, ou seja, um aumento de capital, e acredita que a dívida do grupo está controlada. “Hoje não precisamos de um follow-on para superar o nível de dívida que temos, estamos olhando mais para a geração de caixa. Temos outros planos para cuidar da dívida, que está controlada. O aumento facial da dívida se deu pela estratégia de ofertar o parcelamento em até três vezes sem juros para enfrentar o atual momento de consumo do país, mas é um nível ainda aceitável”, afirmou Stephane Maquaire em entrevista ao programa VEJA S/A.

O executivo também falou sobre as ações do Carrefour para eliminar o racismo dentro das lojas depois de episódios registrados em estabelecimentos da rede e da morte de um homem negro em Porto Alegre no último anos de 2020. “Fizemos muito nos últimos anos para reverter a reputação do grupo depois do episódio de Porto Alegre. O treinamento extensivo dos funcionários e a cultura da diversidade se tornaram um dos pilares da empresa. Tivemos a boa notícia de ser eleita a varejista mais inclusiva do Brasil de acordo com o instituto Ethos, é a prova do caminho que traçamos nos últimos anos para mudar a nossa imagem de dentro para fora”, disse.

