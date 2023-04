O que o BTG achou da queda brusca de receita da XP?

A XP Investimentos divulgou uma prévia de seus resultados do primeiro trimestre de 2023 e revelou uma queda importante em suas receitas. O chamado Net New Money (NNM), que é a receita líquida do varejo somada à captação de ativos, foi de 16,4 bilhões de reais no período. A cifra representa um recuo de 65% frente ao mesmo período de 2022 e de 48% frente ao trimestre anterior. O momento ruim do mercado de ações ajuda a explicar uma parte desse movimento. No primeiro trimestre, o Ibovespa teve queda de 5%, por exemplo. Os juros altos ainda representam um desafio e tanto para as corretoras de investimento. A leitura do BTG Pactual, um dos maiores concorrentes da XP, contudo, é de que os números mais fracos já eram esperados pelo mercado e de que os resultados finais podem não ser tão ruins assim.

“Os números foram mais fracos do que modelamos, mas não uma grande surpresa, dado um início de ano difícil para os mercados de capitais”, apontam os analistas do BTG em material enviado aos seus clientes. “Sentimos que os investidores já baixaram suas expectativas. No entanto, com base em conversas recentes com a XP, os resultados do primeiro trimestre não devem ser tão ruins quanto se temia algumas semanas atrás”, concluem.

