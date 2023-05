Na mão oposta da Novonor, que espera lucrar com as ações da Braskem, como mostrou o Radar Econômico, os irmãos Joesley e Wesley Batista, da J&F, estão apenas esperando as “melhores condições” para entrar pesado na disputa pela petroquímica. Torcem pelo fracasso na negociação atual e para uma queda do valor das ações.

