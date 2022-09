O que está em jogo na relação com os EUA se Bolsonaro tentar um golpe

O Senado dos Estados Unidos aprovou por unanimidade uma resolução apresentada pelo senador Bernie Sanders para defender a democracia no Brasil. A resolução é favorável ao rompimento de relações e assistência militar entre os dois países em caso de um golpe do presidente Jair Bolsonaro depois de uma eventual derrota nas eleições. A proposta não contou com o apoio formal de nenhum senador republicano, mas como ninguém se opôs ao texto, ele foi considerado aprovado por unanimidade na casa. “Não estamos tomando lado na eleição brasileira, o que estamos fazendo é expressar o consenso do Senado de que o governo dos EUA deve deixar inequivocamente claro que a continuidade da relação entre Brasil e EUA depende do compromisso do governo do Brasil com democracia e direitos humanos”, disse Sanders em plenário na última quarta-feira, 29.

A resolução coloca em xeque a balança comercial entre os dois países que tem atingido níveis altíssimos nos últimos tempos. Em 2021, o comércio entre Brasil e Estados Unidos atingiu nível recorde de 70,5 bilhões de dólares, segundo publicação da Amcham Brasil. As exportações brasileiras também atingiram patamares recordes no período, de 31,1 bilhões de dólares. Nos três primeiros meses de 2022, os números também são históricos de acordo com a câmara de comércio. O intercâmbio comercial entre os países atingiu 19 bilhões de dólares nos três primeiros meses do ano, uma alta de 39% frente ao mesmo período de 2021. Dentre os principais produtos exportados pelo Brasil estão os semiacabados de ferro e aço, petróleo bruto e café torrado.

