O que esperar da Vale depois de ações subirem 15% em duas semanas?

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 02 de junho.

As ações da Vale acumulam uma alta de 15% somente nas duas últimas semanas diante da flexibilização dos recentes lockdowns na China e do anúncio de um pacote de 120 bilhões de dólares que promete impulsionar, dentre outros setores, a infraestrutura. Nessa história, a mineradora é uma das empresas que mais sai ganhando porque exporta cerca de 50% de sua produção de minério de ferro para os chineses, mas o que esperar para as próximas semanas? Os analistas apontam que ainda há espaço para novas altas. A disparada da Vale e os incentivos do governo chinês na economia são os assuntos do VEJA Mercado desta quinta-feira, 2.

