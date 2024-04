O próximo passo da Volkswagen na eletrificação da frota

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

No embalo do programa federal Mover, que dará créditos tributários às montadoras que investirem em pesquisa e projetos de descarbonização, a Volkswagen vai anunciar investimentos na eletrificação de caminhões e ônibus no próximo ano. “Os ciclos de veículos leves e pesados estão descasados”, diz Marco Saltini, vice-presidente da divisão de veículos pesados da Volkswagen, ao Radar Econômico durante o Fórum Empresarial Brasil-Colômbia, promovido pela Apex (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos) em Bogotá.

Siga o Radar Econômico no Twitter