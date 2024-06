O próximo lançamento de uma ex-sócia da XP

Uma das sócias mais longevas da XP Investimentos, com 17 anos de casa, Bianca Juliano lança na próxima segunda-feira, 10, o livro “O Mínimo Esforço: o método de vendas que me levou à posição de sócia da XP Investimentos”. A executiva fará uma sessão de autógrafos na Livraria da Vila, localizada no Shopping JK Iguatemi, em São Paulo, às 19h. A obra possui prefácio de Guilherme Benchimol, sócio criador da XP, e o endosso do técnico da Seleção Brasileira Masculina de Vôlei, Bernardinho. O livro traz insights de mercado e finanças pessoais, como um guia para quem quer começar nessa área.