O presente secreto de Kobra para Will Smith na Expert XP

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças

Em meio à maratona de palestras da Expert XP, um encontro fora da programação tradicional chamou a atenção nesta sexta-feira, 24. Eduardo Kobra surpreendeu Will Smith no palco principal do evento ao presenteá-lo com uma obra inédita, criada especialmente para o ator.

Batizada de “Bliss”, a tela de 2,15 metros faz referência ao filme À Procura da Felicidade e reúne diferentes momentos da trajetória de Smith. A obra conecta a história de superação do ator a temas como perseverança, empreendedorismo e visão de longo prazo.

O presente foi mantido em segredo até o momento da entrega e revelado diante do público. A homenagem também aproximou dois artistas de projeção internacional cujas carreiras têm raízes na cultura hip-hop.

Enquanto Will Smith levou essa influência para a música, a televisão e o cinema, Kobra transformou a arte urbana em uma carreira global. O brasileiro possui trabalhos espalhados por mais de 30 países e se consolidou como um dos nomes mais conhecidos do muralismo contemporâneo.