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O presente secreto de Kobra para Will Smith na Expert XP

Artista brasileiro surpreendeu o ator com uma obra inédita inspirada em “À Procura da Felicidade”

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jul 2026, 19h33
Will Smith, de óculos e barba, em um palco, aponta para a plateia. Ao lado, um telão exibe duas versões dele: uma criança com boné e rádio, e outra adulta de terno, segurando um Oscar. À direita, um homem de chapéu e barba sorri, olhando para o telão
A obra Bliss é entregue por Kobra a Will Smith (Divulgação/Divulgação)
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O presente secreto de Kobra para Will Smith na Expert XP Priorizar nos meus resultados Google

Em meio à maratona de palestras da Expert XP, um encontro fora da programação tradicional chamou a atenção nesta sexta-feira, 24. Eduardo Kobra surpreendeu Will Smith no palco principal do evento ao presenteá-lo com uma obra inédita, criada especialmente para o ator.

Batizada de “Bliss”, a tela de 2,15 metros faz referência ao filme À Procura da Felicidade e reúne diferentes momentos da trajetória de Smith. A obra conecta a história de superação do ator a temas como perseverança, empreendedorismo e visão de longo prazo.

O presente foi mantido em segredo até o momento da entrega e revelado diante do público. A homenagem também aproximou dois artistas de projeção internacional cujas carreiras têm raízes na cultura hip-hop.

Enquanto Will Smith levou essa influência para a música, a televisão e o cinema, Kobra transformou a arte urbana em uma carreira global. O brasileiro possui trabalhos espalhados por mais de 30 países e se consolidou como um dos nomes mais conhecidos do muralismo contemporâneo.

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