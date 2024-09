O preocupante prognóstico do CEO do J.P Morgan para os Estados Unidos

O presidente do banco americano J.P Morgan, Jamie Dimon, participou de uma conferência do Conselho de Investidores Institucionais e se mostrou preocupado em relação aos rumos da economia dos Estados Unidos. O executivo afirmou que o pior dos cenários é o de uma recessão com inflação elevada. O banco calcula uma probabilidade de 35% de a maior economia do mundo entrar em recessão no próximo ano. “Eu diria que o pior resultado é a estagflação – recessão e inflação mais alta. E, a propósito, eu não tiraria isso da mesa”, disse nesta terça-feira, 10. O Federal Reserve (Fed), o Banco Central americano, se reúne na próxima semana e tem crescido as apostas em um corte de 0,5 pontos percentual nos juros dos EUA.

