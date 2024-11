O prejuízo da Petrobras com demora do Ibama na Margem Equatorial

A Petrobras já investiu cerca de 250 milhões de reais para cumprir as exigências do Ibama para a exploração de petróleo na região da Bacia da Foz do Amazonas, conhecida como Margem Equatorial. As licenças, até agora, não saíram. Na terça-feira, 29, a autarquia pediu mais informações à empresa sobre os planos para o local.

A lentidão do Ibama em conceder licenças ambientais causa prejuízos ao setor de óleo e gás. A Petrobras diz que a greve a impediu de produzir 200 000 barris diários de petróleo, o que seria suficiente para gerar 200 milhões de reais apenas em pagamentos de royalties.