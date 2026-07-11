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Economia

O preço do isolamento na ANP

Crise na ANP ameaça investimentos em gás e combustíveis

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jul 2026, 13h00
Homem de pele clara, cabelo escuro curto, vestindo terno azul, camisa branca e gravata vinho, olhando para frente com expressão séria, contra um fundo escuro
Artur Watt, diretor-geral da ANP (Divulgação/Divulgação)
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O isolamento do diretor-geral da ANP, Artur Watt, deixou de ser apenas um ruído interno da agência e subiu para o Palácio do Planalto.

Em audiência recente com o presidente Lula, o desgaste ficou exposto quando integrantes da cúpula do Ministério de Minas e Energia questionaram duramente o ritmo da gestão de Watt. A avaliação no governo é que a paralisia burocrática da agência tem atrasado decisões consideradas estratégicas para programas de combustíveis que interessam diretamente à agenda social e econômica do Planalto.

O episódio cristalizou aquilo que o setor de óleo e gás já vinha monitorando havia meses: Watt perdeu tração política. Sem respaldo claro do Planalto e enfrentando resistência recorrente dos demais quatro diretores da agência, o diretor-geral já não consegue impor ritmo ao colegiado.

O problema, agora, vai além da disputa de poder. Para grandes agentes do setor, uma agência reguladora com liderança formal desautorizada e diretoria dividida tende a atrasar decisões sensíveis, ampliar a judicialização e reduzir a previsibilidade justamente em um momento em que o país tenta atrair investimentos para gás, refino, infraestrutura e distribuição.

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O primeiro ponto de atenção está no escoamento do gás do pré-sal. A ANP terá de arbitrar disputas bilionárias envolvendo a Petrobras e petroleiras privadas sobre acesso a gasodutos e infraestrutura essencial. Sem uma direção pacificada, decisões que já são tecnicamente complexas podem virar disputas judiciais prolongadas, atrasando a promessa de ampliar a oferta de gás mais competitivo para a indústria.

O segundo gargalo está na atração de capital privado para refino e distribuição. Fundos internacionais, empresas de infraestrutura e distribuidoras exigem previsibilidade regulatória antes de colocar dinheiro novo em projetos de longo prazo. A percepção de que a agência funciona sob pressão política permanente — ou sob um placar interno recorrente contra seu próprio diretor-geral — pesa contra o apetite de investimento.

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O terceiro flanco é a fiscalização do mercado de combustíveis. A ANP convive com uma guerra interna sobre o tratamento a refinarias, distribuidoras e agentes de menor porte acusados de desconformidades operacionais. A falta de consenso abre espaço para liminares, decisões contraditórias e mais insegurança jurídica em um setor já marcado por disputa feroz, margens apertadas e concorrência frequentemente contaminada por irregularidades.

No diagnóstico de interlocutores do mercado, as decisões estratégicas da ANP passaram a correr à revelia de sua liderança formal. Em um setor no qual estabilidade regulatória vale bilhões, a guerra fria instalada na agência ameaça não apenas o cronograma de investimentos, mas a própria governança do mercado de combustíveis no Brasil.

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