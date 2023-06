O pito de promotor em dono da Itapemirim durante audiência do MP

Em audiência do Ministério Público do Estado de São Paulo com Sidnei Piva, dono da Itapemirim Transportes Aéreos, referente ao processo de recuperação judicial da companhia, o promotor Cassio Conserino repreendeu o empresário e seu advogado em diálogo acalorado. A defesa de Piva interviu no depoimento do executivo a fim de acusar Camilo Cola, fundador da Itapemirim já falecido, de montar uma companhia em nome de laranjas para a qual desviava ativos da Itapemirim. “Essa situação não é tópico da investigação. Não estou investigando o representante. Estou investigando 17 tópicos do procedimento investigatório criminal. Eu gostaria que o senhor Sidnei se pauta-se na investigação contra ele e não perdesse tempo questionando a atividade do representante. Não dá pra confundir alho com bugalho aqui”, retrucou o promotor. “Veja bem, eu tenho 23 anos de promotoria criminal. Sei separar o joio do trigo”, complementou.

