O perfil de ministro da Fazenda em que o mercado tem colocado as fichas

As especulações em torno do nome de Henrique Meirelles para o ministério da Fazenda no governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) crescem a cada dia, mas pessoas próximas ao ex-presidente do Banco Central negam que o convite tenha sido feito. No mercado financeiro, a expectativa é grande e os investidores já precificam e apostam na escolha de um nome técnico para a pasta. A leitura de alguns gestores é que o nome a ser indicado precisa ter o respeito e o respaldo do mercado e da sociedade para negociar com o Congresso majoritariamente de centro-direita e que também seja capaz de articular internacionalmente.

Em outras palavras, o mercado espera que o indicado para a pasta seja capaz de navegar pelas mais diferentes esferas da sociedade. “Não será um governo fácil. O mercado precifica um nome técnico e que ao mesmo tempo tenha poder de diálogo e dê continuidade em algumas políticas e na responsabilidade fiscal. Precisamos de um nome que o mercado respeite e seja capaz de articular também internacionalmente para manter o ímpeto do investidor estrangeiro”, aponta Gustavo Bertotti, chefe de renda variável do escritório Messem Investimentos, ligado à XP. “Ele vai ter que trazer bons nomes que agradem o mercado, e ao mesmo tempo vai precisar de bastante diálogo para passar as suas pautas. A equipe terá de ser competente”, conclui.

