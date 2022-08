O pedido que Bolsonaro fará aos bancos

O presidente Jair Bolsonaro preparou uma solicitação para levar ao encontro com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e a Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF) na segunda-feira, 8. O presidente deve pedir para que os bancos limitem as taxas de juros para empréstimos consignados a beneficiários do Auxílio Brasil. A solicitação tem o respaldo do ministro da Economia, Paulo Guedes. Dentro da pasta comandada por ele, existia o receio de que a possibilidade de que a medida levasse os mais pobres a endividamento, no que o ministro chama, em conversas privadas, de “bola de neve nas mãos dos bancos”.

Os bancos vêm oferecendo resistência a ofertar a medida, temendo o risco das operações de crédito. Presidente do Bradesco, Octavio de Lazari afirmou, nesta sexta-feira, 5, que o banco não irá ofertar o empréstimo consignado para estes beneficiários. “Entendemos que essas pessoas terão mais dificuldade quando esse benefício cessar”, afirma.