O pedido da Faria Lima a Lula para aceitar Haddad como ministro da Fazenda

Nos corredores dos suntuosos edifícios da Avenida Faria Lima, o coração financeiro de São Paulo, já precifica-se a ascensão de Fernando Haddad ao posto de liderança da economia no novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Acho que dá para construir o cenário com Haddad. Tem a vantagem de ele ser próximo do Lula”, afirma um influente empresário. Para o clima de harmonia com o mercado, no entanto, ele faz ressalvas. “Eu não vejo problema pensando em uma configuração de Haddad na Fazenda, desde que ele tenha um corpo técnico na formação de seu secretariado. Acho que ele ganharia a confiança do mercado se viesse com o Persio Arida como ministro do Planejamento.”