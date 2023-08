O otimismo renovado do mercado na Petrobras após reajuste na gasolina

O mercado financeiro renovou o otimismo nas ações da Petrobras depois do reajuste nos preços da gasolina e do diesel anunciado pela estatal na última terça-feira, 15. Os preços subiram 41 centavos e 78 centavos por litro, respectivamente, nas distribuidoras. A avaliação dos analistas do Bradesco BBI é de que o aumento nos preços pode aumentar o retorno total da empresa, tanto em valorização nas ações quanto em pagamento de dividendos aos acionistas. “Após aumentos surpreendentes e robustos nos preços da gasolina e do diesel, vemos o retorno total da Petrobras potencialmente ultrapassando 30% ou até 40% em 2024. Vemos isso como muito atraente, especialmente em um mercado muito difícil e volátil”, escrevem em relatório enviado a clientes. “O aumento aparentemente não causou grandes reações políticas negativas, o que mostra que provavelmente estava em consonância com os desejos fiscais”, completam. O banco passou a recomendar a compra dos papéis.

Jean Paul Prates, presidente da Petrobras, também tratou de tranquilizar os investidores em audiência pública no Senado. O executivo comentou que a nova política de preços dos combustíveis passou em seu teste quando o reajuste foi anunciado, que ela não dá prejuízo à estatal e que permite aos preços ficar dentro de um “túnel de volatilidade”. “‘Abrasileirar’ preço não é nacionalizar a indústria, nem estatizar, nem congelar ou tabelar preços”, afirmou. Por volta das 15h desta quarta-feira, 16, as ações da Petrobras sobem 3,5%.

Siga o Radar Econômico no Twitter