O novo capítulo na disputa entre a Câmara dos Deputados e a Aneel

A Câmara dos Deputados deve votar nesta terça-feira, 8, um projeto de decreto legislativo para sustar resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) que alterou a forma de cálculo sobre custos de transmissão, reacendendo o embate entre o Legislativo e as agências reguladoras. De autoria do deputado Danilo Forte (União-CE), o projeto conta com pedido de urgência para acelerar a tramitação.

Na prática, segundo deputados favoráveis ao projeto, a alteração torna mais cara a energia gerada longe dos grandes centros de consumo, o que gerou insatisfação com a bancada do Nordeste. O deputado vem cobrando o ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre um posicionamento do Executivo acerca das discussões no Congresso Nacional.

