O movimento da Natura no mercado de luxo que pode destravar 50% de valor

Atualizado em 18 out 2022, 16h31 - Publicado em 18 out 2022, 16h33

A Natura iniciou os estudos para um IPO ou uma cisão da sua marca de luxo Aesop. A companhia justifica o movimento como uma alternativa para financiar o crescimento da empresa, com forte penetração no mercado asiático. Levando em conta que a Aesop negociaria em linha com seus pares globais com perfil de crescimento semelhante, o Goldman Sachs estima uma possível valorização de até 50% no valor de mercado da Natura. Independente do movimento, os negócios da Aesop continuariam a ser liderados pela Natura por meio de uma sociedade a ser listada nos Estados Unidos.

Por outro lado, a XP avalia que este não é o melhor momento para tal operação, apesar do atrativo valor a ser destravado de tal movimento. Os analistas avaliam que a China enfrenta atualmente um cenário macro desafiador e que o mercado acionário norte-americano também enfrenta desafios relacionados à alta da inflação e riscos de recessão. De toda forma, os papéis da Natura disparavam mais de 10% por volta das 16h30 desta terça-feira, 18.

