O maior vilão da bolsa não é mais o risco fiscal no Brasil

O maior vilão da bolsa de valores não é mais o risco fiscal no Brasil. Uma pesquisa realizada pela XP Investimentos com 47 investidores institucionais concluiu que as taxas de juros globais mais altas são o maior risco para o mercado de ações brasileiro. O percentual subiu de 19% em agosto para 36% em setembro. O risco fiscal no Brasil ocupa a segunda colocação no levantamento, com 20% dos entrevistados apontando este como o fator de maior pressão no mercado. O percentual de investidores que planejam diminuir a exposição à bolsa subiu de 4% para 15% em um mês. A pesquisa indica ainda que a preferência por setores como agropecuária, energia e saneamento se destaca em momentos de aversão ao risco.

